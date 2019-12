Finanzminister Brune Le Maire ließ am Sonntag eine Änderung am Zeitplan anklingen: „Ich will einen ausgeglichenen Staatshaushalt, aber lassen Sie uns nicht dogmatisch sein: Über den Kalender kann man reden“, teilte der Minister gegenüber dem Sender France 3 mit. Konkretere Angaben machte der konservative Politiker nicht. Macron will sich Berichten zufolge noch am Sonntagabend mit Regierungsmitgliedern zur Reform beraten.