Überwiegend in schwarz gekleidete und teils maskierte Demonstranten versammelten sich am Nachmittag am Victoria-Park im Zentrum Hongkongs. Von dort setzte sich der Demonstrationszug in Richtung des Geschäftsviertels der Finanzmetropole in Bewegung. Bei Einbruch der Dunkelheit schalteten zahlreiche Demonstranten die Taschenlampen-Funktion ihrer Smartphones ein, sodass sich das Bild eines kilometerlangen Lichterteppichs ergab.