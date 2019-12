In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Ende 1984 bedroht der geplante Bau eines Wasserkraftwerks die Hainburger Au, eine völlig naturbelassene Donau-Flusslandschaft östlich von Wien. Organisiert von der Österreichischen Hochschülerschaft begeben sich am 8. Dezember 1984 mehrere tausend Menschen in die Hainburger Au, wo es ihnen gelingt, weitere Rodungen zu verhindern. Am 19. Dezember kommt es zu einem Polizeigroßeinsatz. Die Exekutive und die Besetzer des Naturgebiets prallen aufeinander, es gibt Verletzte. Durch das kompromisslose Vorgehen der Polizei heizt sich die Stimmung weiter auf. Der Druck von Seiten der Öffentlichkeit und der Medien auf die Bundesregierung wird schließlich zu groß - am 21. Dezember werden die Rodungen gestoppt. Tags darauf spricht sich Kanzler Sinowatz für einen Weihnachtsfrieden aus.