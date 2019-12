Chiara Hölzl hat sich am Sonntag beim Weltcup der Skispringerinnen in Lillehammer nur Weltcup-Titelverteidigerin Maren Lundby beugen müssen. Die 22-Jährige landete bei 131 und 119 Metern und lag 15,3 Punkte hinter der Norwegerin, die schon ihren 27. Weltcup-Erfolg feierte. Eva Pinkelnig, die am Samstag Zweite geworden war, landete diesmal auf dem fünften Rang.