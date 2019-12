„Reihe an Falschmeldungen“

Fest steht, das Video schockiert - und das über die Landesgrenzen hinaus. Fest steht auch, das Video ist echt, was auch seitens der Tuifl selbst bestätigt wird. Von übertriebener Gewalt und sogar vorgeworfenem Rassismus - so sollen sich unter den Opfern der Teufel auch Ausländer finden - will man jedoch nichts wissen. „Es kursieren eine Reihe von Falschmeldungen auf Facebook“, erklären die Tuifl Sterzing via Facebook. „Wer den Tuifltog in Sterzing kennt, weiß hoffentlich selbst zu beurteilen, was stimmt und was frei erfunden ist.“