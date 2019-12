Was einmal Rap war, ist heute Party-Pop mit degradierenden und gewaltverherrlichenden Texten gewichen. Jedenfalls, wenn es von RAF Camora und Bonez MC kommt. Für die beinahe 11.000 Menschen, mehrheitlich Teenager, die am Samstagabend in der Grazer Stadthalle feierten, schien die Kombination aufzugehen.