Zustand unverändert

Bei der Untersuchung des wenige Wochen alten Buben wurden schwerste Hirnverletzungen festgestellt, die teils frisch, teils bereits einige Wochen alt waren. An der gesundheitlichen Situation des Kindes habe sich in den vergangenen Stunden nichts geändert, so eine Sprecherin des Krankenantaltenverbundes am Sonntagnachmittag.