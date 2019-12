Zwei bislang Unbekannte sollen am Sonntagmorgen einen 30-jährigen Salzburger in Salzburg-Schallmoos niedergestoßen haben. Die beiden Tatverdächtigen raubten ihm ebenfalls sein Handy. Sie hatten zogen es dem Salzburger aus der Tasche, nachdem er am Boden lag. Eine Polizei-Fahndung verlief bislang negativ.