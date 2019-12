In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Im ersten Weltkrieg hatten sich die USA zunächst lange Zeit zurückgehalten und eine direkte Beteiligung an den Kämpfen tunlichst vermieden. Die Amerikaner zogen es vor, Frankreich und Großbritannien mit Waffenlieferungen zu unterstützen. 1917 unternahm das Deutsche Reich jedoch den Versuch, die britische Seeblockade zu durchbrechen und erklärte damit einhergehend den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Für die Vereinigten Staaten war das Anlass genug, um doch noch in den Krieg einzutreten und dem Deutschen Reich im April 1917 den Krieg zu erklären. Als erster Verbündeter des Deutschen Reichs brach Österreich-Ungarn kurz nach Kriegseintritt der USA die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ab. Nur wenig später, am 7. Dezember 1917, stimmten schließlich beide Häuser des amerikanischen Kongresses geschlossen für eine weitere Kriegserklärung - diesmal an Österreich-Ungarn.