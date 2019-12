Im Fall des totgeprügelten Feuerwehrmannes in Augsburg (kurzer Mitschnitt der Trauerkundgebung oben) hat die Polizei am Sonntag zuerst zwei, später auch noch vier weitere Verdächtige festgenommen - darunter befinde sich auch der mutmaßliche Haupttäter, teilte das bayrische Innenministerium am Nachmittag mit. Damit haben die Ermittler inzwischen sechs Personen der vermutlich siebenköpfigen Tätergruppe gefasst. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann lobte den Ermittlungserfolg.