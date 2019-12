Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Sonntag sein Rezept für die Gesundung der Bundespartei verraten: vorerst keine Personaldebatte, sondern neu positionieren - und in der Opposition bleiben. Die Sozialdemokraten sollten auch keine ÖVP-Minderheitsregierung unterstützen, erklärte der 49-Jährige in der ORF-„Pressestunde“. An der Parteispitze (konkret Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und auch Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch) will Doskozil - der am 26. Jänner eine Landtagswahl zu schlagen hat - derzeit nichts geändert haben.