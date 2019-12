Ein 27-Jähriger hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Salzburg seinen 26-jährigen Kontrahenten bei einem Streit mit einem Messer bedroht. Der 26-Jährige erlitt Schnittverletzungen an einem Finger. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Pkw, wurde aber einige Zeit später von der Polizei geschnappt. Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot ausgesprochen, er wird angezeigt.