Im kleinen Haus ist das Dach löchrig. Geheizt wird mit einem desolaten Tischherd, Sie kennen so etwas vielleicht, die Wärme steigt so feucht-modrig auf; was auch am Schimmel an der Wand liegen könnte Die Möbel sind uralt. Schulden gibt es auch noch aufs Haus. Allein die allernotwendigsten Installationen würden laut einem Voranschlag 20.000 Euro kosten!