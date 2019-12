Wenig Erfolg hatte ein bisher unbekannter Täter, der Samstagnachmittag in Geschäftsraumlichkeiten in Altenmarkt im Pongau einbrach. Eine alarmierte Polizeistreife sowie ein Firmenangehöriger trafen kurze Zeit später beinahe zeitgleich am Gebäude ein und der Täter flüchtete ohne Beute durch eine Notausgangstür im rückwärtigen Geschäftsbereich. Die Höhe des beim Einbruch verursachten Sachschadens steht laut Polizei derzeit noch nicht fest.