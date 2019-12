Vor der Parlamentswahl am kommenden Donnerstag liegt der britische Premier Boris Johnson in Umfragen nicht mehr ganz so deutlich vorne. Auf die Frage, ob ihn dies nervös mache, sagte der konservative Politiker am Wochenende: „Natürlich, wir kämpfen schließlich um jede Stimme. Ich denke, dass dies ein kritischer Moment für unser Land ist.“