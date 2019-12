Während Nobelpreisträger Peter Handke in Schweden der Preisverleihung entgegenpolterte (siehe unten), irrte sein Alter Ego in den Linzer Kammerspielen durch das Labyrinth seiner Familie. Denn in „Immer noch Sturm“ erkundet die Ich-Figur Handkes anhand der Geschichte seiner Vorfahren auch jene der Slowenen. Regisseurin Stephanie Mohr lässt den „Ich“-Darsteller Christian Higer durch ein Gewirr an Lautsprechern (Bühne: Florian Parbs) und Vergangenheit wandern. Er nimmt dabei das Publikum an der Hand und führt es gleichzeitig als Protagonist und Erzähler durch das Dickicht der Sprache, das Handke aufgetürmt hat. Statt viel zu streichen, dröselt Mohr das Konvolut mit vielen kleinen Kniffen auf, sodass es leichter verdaulich wird. Wolfgang Schlögl liefert live den unruhigen Soundtrack und lässt Geräusche vom Schreiben und Apfelessen durch den Raum schwirren.