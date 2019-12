Bei Paket-Abholung festgenommen

Nach intensiven Fahndungstätigkeiten durch das Landeskriminalamt Tirol sowie der Polizeiinspektion Hall in Tirol konnte der Tiroler am Freitagnachmittag bei der Abholung einer weiteren Bestellung festgenommen werden. „Die bisherigen Ermittlungen haben eine Schadenshöhe im unteren fünfstelligen Eurobereich ergeben“, so die Exekutive. Der Mann wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.