Gleich drei Weihnachtslieder werden die Kinder der Schule in Wil im Schweizer Kanton St. Gallen heuer nicht bei der Adventfeier trällern: „Fröhliche Weihnacht überall“, „Go tell it on the mountain“ und „S grööschte Gschänk“. Die Entscheidung begründete die Schule damit, dass man Rücksicht auf alle Kulturen nehmen wolle. So habe es in der Vergangenheit Beschwerden gegeben - von muslimischen, aber auch nichtmuslimischen Eltern, berichtet „20 Minuten“.