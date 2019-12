Die SPÖ-Spitze will die parteiinternen Turbulenzen endlich beenden. Demonstrativ stellt sich nun Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser hinter Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, er bringt sogar ein Durchgriffsrecht für sie ins Spiel. Doch so schnell werden sich die Wogen nicht glätten lassen, bei der Präsidiumssitzung am Montag wird es emotional und heiß hergehen.