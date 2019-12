Ein 48-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Sonntag in St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) mit seinem Wagen über eine rund fünf Meter hohe Straßenböschung in ein angrenzende Feld gestürzt. Dabei überschlug sich das Auto und kam laut Polizei seitlich unterhalb der Böschung zum Liegen. Der Lenker konnte selbstständig sein Fahrzeug verlassen. Er wurde verletzt ins Spital gebracht.