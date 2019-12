Bei einem Verkehrsunfall ist ein Autofahrer am Samstagnachmittag in Mayerling in der Gemeinde Alland in Niederösterreich schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte sich mit seinem Renault überschlagen, das Fahrzeug kam in einer Wiese auf dem Dach zu liegen. Dabei wurde der Arm des Lenkers unter dem Pkw eingeklemmt, das Opfer im Auto eingeschlossen.