Die tödliche Attacke auf einen Feuerwehrmann in Augsburg macht am Wochenende viele Menschen betroffen - allen voran die Kameraden des 49-Jährigen. Am Sonntag trafen sich viele Mitglieder der Feuerwehr der bayrischen Stadt in der Nähe des Tatorts, um um den Mann, der bei einem Streit mit einer siebenköpfigen Gruppe junger Männer durch einen Schlag gegen den Kopf gestorben war, zu trauern. Die Frau des Opfers steht deutschen Medien zufolge nach wie vor unter Schock.