Drei aufmerksame Nachbarn haben in der Nacht auf Sonntag den Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Vöcklabruck gelöscht, noch bevor die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. Die 79-jährige Mieterin hatte zuvor selbst erfolglos Löschversuche gestartet und sich dabei schwer verletzt. Die Frau sowie die drei beherzt eingreifenden Nachbarn wurden verletzt ins Spital gebracht.