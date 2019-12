Freunds Aussage, dass noch keiner an den Verein herangetreten sei, muss indes nichts heißen. Sollte Haaland eine Klausel haben, ist das nämlich gar nicht nötig. Vielsagend dagegen: „Eine gesunde Entwicklung wäre für ihn, wenn er noch bis Sommer in Salzburg bleibt.“ Klingt ganz so, als hätte Haaland und nicht Salzburg die Zügel in der Hand.