Wunsch: Mit Derbysieg aufhören

Was Marek alles für Rapids Fanszene getan hat, vor allem bei Spielen in Europa, wird man erst nach seiner Ära spüren. Für heute, sein 56. Derby, hat er noch einen großen Wunsch: “Es kann nicht sein, dass ich ohne Derbysieg in unserem neuen Stadion aufhöre. Ich will zwei-, dreimal Danke sagen - das sollte reichen!"