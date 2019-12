Gut, aber anderer Anspruch

24 Stunden später hatte sich Frau Holle verzogen. Und der Ärger des österreichischen Damen-Teams. Weil die Leistung am Freitag zwar gut war (sechs Fahrerinnen in den Top-15), aber „unser Anspruch ein anderer ist“, wie Neo-Chef Christian Mitter ohne Schnörkel zugab. Diese Speed-Truppe will Siege – und so durfte sich Mitter Samstag über den ersten Triumph in seiner ÖSV-Ära freuen. Auch wenn die Team-Leistung (4 in den Top-15) nicht mehr an den Freitag heran kam.