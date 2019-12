Zu einem tragischen Todesfall ist es in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung in der Grazer Leechgasse gekommen. Ein 30-jähriger Mann hatte sich etwas kochen wollen und war wohl währenddessen eingeschlafen. Das Essen dürfte in der Folge angebrannt und einen Küchenbrand mit starker Rauchentwicklung verursacht haben. Der Mann starb vermutlich an einer Rauchgasvergiftung.