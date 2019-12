Philipp Aschenwald schrammte gestern in Nischni Tagil umgerechnet nur um 122 Zentimeter am ersten Weltcupsieg vorbei. Der 24-jährige Tiroler landete mit zwei 129-Meter-Sprüngen hinter dem japanischen Premierensieger Yukiya Sato und dem Deutschen Karl Geiger auf Platz drei. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jeder Sprung war super lässig“, jubelte der neue Überflieger im ÖSV-Team.