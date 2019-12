Nach dem Super-G-Sieg von Matthias Mayer in Lake Louise konterten die Eidgenossen in Beaver Creek. Zuerst siegte Marco Odermatt im Super-G, gestern war Beat Feuz (oben im Bild) in der (verkürzten) Abfahrt top. Zwölfter Weltcup-Triumph, der erste seit Beaver Creek 2018!