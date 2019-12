Die Walserfeldhalle war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung - auch ob der Zwölf-Punkte-Führung aus dem Hinkampf im Ländle - prächtig. Und die Walser Ringer-Helden hielten sich perfekt an den Marschplan, legten mit fünf „programmierten“ Siegen in ihrer Domäne, dem griechisch-römischen Stil, den Grundstein für den Final-Gesamtsieg gegen den Erzrivalen KSK Klaus. So fehlten nach der ersten „Halbzeit“ nur noch fünf Körndln zum Titelgewinn.