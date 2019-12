Bei einem der Rapper soll ein Druckverschlusstütchen mit Rauschgift gefunden worden sein, schreibt bild.de. Um welche Art von Rauschgift es sich handelt, ist unbekannt. Beim in Wien aufgewachsenen und in Berlin lebenden RAF Camora - sein bürgerlicher Name lautet Raphael Ragucci - wurden Berichten zufolge aber keine Drogen gefunden.