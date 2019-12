Zu einem tödlichen Zwischenfall ist es am späten Freitagabend in der bayrischen Stadt Augsburg gekommen. Zwei befreundete Pärchen gerieten mit einer siebenköpfigen Männergruppe in Streit. Einer der jungen Männer schlug einem 49-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg gegen den Kopf. Dieser stürzte und blieb regungslos am Boden liegen. Auch der 50-jährige Begleiter wurde geschlagen und im Gesicht verletzt, die Frauen wurden dagegen nicht angegangen. Die Täter sind flüchtig.