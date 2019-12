Die Kapfenberg Bulls haben am Samstag die Siegesserie der Oberwart Gunners in der Basketball-Liga gestoppt! Die Steirer besiegten die davor in acht Spielen unbezwungenen Burgenländer mit 87:80 und fügten dem Tabellenführer die zweite Saisonniederlage zu. Verfolger Klosterneuburg Dukes zog mit einem 76:72 in Traiskirchen mit Oberwart gleich.