In der Pfarrkirche in St. Johann in Tirol stahlen Unbekannte zwischen Freitagfrüh und Samstagnachmittag von der Statue des „Johannes der Täufer“, welche am Taufbecken angebracht ist, einen rund 70 Zentimeter großen Kreuzstab aus Holz. „Außerdem wurde von einer Marienstatue ein goldfarbenes, etwa 60 Zentimeter großes Zepter aus Holz entwendet“, heißt es von Seiten der Polizei.