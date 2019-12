Für den italienischen Spitzenklub Napoli wird die Situation nicht einfacher. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti spielte am Samstag in der Meisterschaft bei Udinese nur 1:1 - es war in allen Wettbewerben bereits das neunte Spiel ohne Sieg in Folge. Das wird den Druck auf den Trainer-Altstar weiter erhöhen.