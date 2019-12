Sie gilt in Österreich als verschollen, gar ausgestorben: die Wildkatze. Nicht in Kärnten, wo es seit 2009 immer wieder Sichtungen gibt. Jetzt lädt der Naturschutzbund zum Beobachten der Wildkatze und Melden ein. Wichtig sind vor allem Nachweise zur Fortpflanzung. Nur so könne man Schutzmaßnahmen ergreifen.