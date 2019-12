Nicole Schmidhofer triumphierte bei der zweiten Abfahrt in Lake Louise nach einer beherzten Fahrt knapp vor Mikaela Shiffrin (+0,14). Den dritten Rang belegte die Italienerin Francesca Marsaglia (+0,43). Die Sensations-Siegerin des Vortages Ester Ledecka zeigte wieder eine gute Leistung und landete auf Rang vier (+0,45). Die Vortages-Dritte Stephanie Venier stürzte nach einem missglückten Sprung heftig in eine Sicherheitsplane am Streckenrand, konnte danach aber selbst ins Ziel fahren.