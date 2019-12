„Die Rute gehört dazu“

Am 23. November ist er beim Krampuslauf in der Thermenhauptstadt von einem Zuschauer angegriffen worden. Wieder hat man nach den Hörnern geschnappt, diesmal waren es seine. Die Folge: „Ich hatte ein schweres Schleudertrauma, eine geprellte aber angebrochene Nase - viel hat für einen Bruch nicht mehr gefehlt - und eine Gehirnerschütterung.“ An diesem Abend trug er ausgerechnet die Maske, die ihn zum Laufen inspiriert hat, vor zwei Jahren hat er sie sich endlich kaufen können. Auf Facebook startete der Fürstenfelder einen Zeugenaufruf. Leider ohne Erfolg. Erst seit dieser Woche kann er sich wieder ohne Schmerzen bewegen: „Wir werden immer als die Schlechten dargestellt, die Kinder und Frauen schlagen. Das ist ein Krampuslauf, da gehört die Rute dazu, das war schon damals so. Es gibt Plätze weiter hinten, wenn man dort steht, passiert auch nix.“