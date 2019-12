Anzeigen

Auf Höhe des Strkm 127,0 wurde in einem Baustellenbereich eine geeichte Geschwindigkeit von 165 km/h gemessen. In diesem Bereich war die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt. Der 39-jährige Lenker wird wegen mehrfacher Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes, rechts überholen, und der Geschwindigkeitsüberschreitung an die Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt.