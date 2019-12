Der UNO-Sonderbeauftragte für Libyen, Ghassan Salame, hat am Samstag vor einer neuen Welle der Migration nach Europa gewarnt, sollte es nicht bald zu einer Stabilisierung der Lage in Libyen kommen. „Wenn der Konflikt nicht bald zu Ende geht, befürchte ich ein Blutbad in Tripolis und eine große Migrationsbewegung“, so Salame in seiner Ansprache bei der Konferenz „Med Dialogues“ am Samstag in Rom.