Gegen 11.20 Uhr verstaute der bisher Unbekannte die etwa fünf Kilogramm Kupferkabel in einer Einkaufstasche. Dabei wurde der Mann aber vom Hausmeister der Firma in Medraz auf frischer Tat ertappt und angesprochen. „Daraufhin ließ er das Diebesgut am Tatort zurück und ergriff die Flucht“, heißt es von Seiten der Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bis dato ohne Erfolg.