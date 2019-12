Mir macht das Arbeiten hier wirklich Spaß. Ob jung oder alt, die Leute sind meistens entspannt und kommen aus aller Welt„, berichtet Daniela Hufnagl, die einen Deko-Stand am Domplatz betreut. Besonders beliebt bei den Besuchern: Die mundgeblasenen Gläser. An den knapp 100 Ständen tummeln sich Einheimische sowie Touristen bereits am Samstagvormittag. “Unter der Woche haben wir in der Stadt einen Durchlauf von 20.000 bis 25.000 Menschen, am Wochenende sind es sogar bis zu 60.000", berichtet Wolfgang Haider, Obmann des Christkindlmarkts.