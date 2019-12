Für Schlierenzauer bedeutete der mit 133,5 Meter weiteste Sprung des zweiten Durchgangs ein Spitzenresultat. Der Tiroler verbesserte sich vom zehnten Zwischenrang noch auf Platz vier. Es war das beste Ergebnis seit langer Zeit bzw. der erste Top-Ten-Platz seit Jänner 2017 in Willingen. Kein Wunder, dass sich „Schlieri“ von daher „super happy“ zeigte. „Vor allem der zweite Sprung war richtig lässig vom Feeling her, wieder einmal an die Hillsize zu springen“, freute sich der Weltcup-Rekordmann. „Ein vierter Platz ist natürlich auch sehr zufriedenstellend. Gratulation auch an den Aschi (Aschenwald), eine tolle Teamleistung. So kann es weitergehen.“ Schlierenzauer hofft, dass er am Sonntag an die Leistung anknüpfen kann.