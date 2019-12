„Sonst niemanden zum schimpfen gefunden, lieber ORF?“ – mit diesen Worten eröffnet FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek ihr Facebook-Statement zu einem ORF-Bericht vom Freitag. In diesem geht es unter anderem um eine mögliche Führungskrise in der Landespartei. Die Hauptdarsteller sind neben Svazek zwei ehemalige Funktionäre, die kein gutes Haar an den Ex-Parteifreunden lassen.