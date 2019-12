Die Wolfsberger hingegen gingen in den jüngsten sechs Pflichtspielen zum fünften Mal als Verlierer vom Platz und würden am Sonntag auf Rang vier zurückfallen, sollte Rapid das Derby gegen die Austria für sich entscheiden. Beide Klubs absolvierten vor 3113 Zuschauern in der Lavanttal-Arena die Generalprobe für ihre abschließenden Gruppenspiele in der Europa League am kommenden Donnerstag. Die bereits fix ins Sechzehntelfinale aufgestiegenen Linzer kämpfen vor Heimpublikum gegen Sporting Lissabon um den Gruppensieg, der WAC hofft bei AS Roma auf einen ehrenvollen Abschied aus dem internationalen Bewerb.