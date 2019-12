Nach zwei Liga-Remis in Folge ließ Salzburg-Coach Jesse Marsch seine Truppe möglicherweise schon im Hinblick auf den Dienstag, an dem nur ein Sieg gegen den CL-Titelverteidiger ein Überwintern in der Königsklasse bringt, mit einer Dreierkette spielen. Zlatko Junuzovic und Dominik Szoboszlai wurden völlig geschont. Jungstar Erling Haaland stand erstmals seit 10. November wieder in der Startelf, stürmte an der Seite von Daka.