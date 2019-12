Es ist keine Schule, in die man gerne geht: Graffiti-Schmierereien auf der bröckelnden Fassade. Trostlose Gänge in einem Grün, das an diesem Ort für viele längst keine Farbe der Hoffnung mehr ist. Jalousien hängen lose von den Fenstern wie nach einem Bombenangriff. Der Schulleiter Andreas Huth, viele Lehrer und Sozialarbeiter sind bemüht, aber bloß die Masseverwalter eines Berliner Instituts, das nicht zu kontrollieren ist. „Wir haben 90 Prozent Schüler mit nicht deutscher Herkunftssprache, mehr als 80 Prozent sind lernmittelbefreit. Sie kommen also aus Familien, die von staatlichen Transferleistungen leben“, so Direktor Huth. 950 Schüler, 60 verschiedene Nationen, Eltern, die sich für nichts interessieren.