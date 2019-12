Eine Stunde nach dem Unfall zeigte die junge Frau an, dass zwei Unbekannte sie aus ihrem Auto gerissen und es anschließend gestohlen hätten. Die Beamten fahndeten nach dem Pkw, fanden ihn in dem Waldstück. Die Feuerwehr und ein Landwirt zogen das Auto aus dem Gelände. Bei einer erneuten Befragung der Pongauerin, gab diese zu, den Raub erfunden zu haben. Ein Alkotest verlief positiv. Anzeige wegen Alkohol am Steuer und Vortäuschung einer Straftat.