Oxlade-Chamberlain brachte sein Team nach einem weiten Ball von Jordan Henderson per Volley in Führung, kurz davor war bei Bournemouth Abwehrspieler Nathan Ake wegen einer Oberschenkelverletzung ausgeschieden. Wenig später schlug auch in der Liverpool-Innenverteidigung der Verletzungsteufel zu, Trainer Jürgen Klopp musste Dejan Lovren vom Platz nehmen. Mit Joel Matip, der am Knie verletzt ist, muss Klopp derzeit bereits einen zentralen Verteidiger vorgeben.