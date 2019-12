Für Riesenaufsehen hat ein Polizeieinsatz Freitagnachmittag vor einer Moschee in Wien-Josefstadt gesorgt. Wie berichtet, umstellten kurz vor dem Ende des Freitagsgebets Dutzende Uniformierte das sunnitisch-islamische Gebetshaus „Savjet“ am Uhlplatz (siehe Bilder). Was für die Anrainer spektakulär wirkte, gilt für die Polizei allerdings mittlerweile als Routineangelegenheit.